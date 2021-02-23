Курьерский проезд стоит в пробке из-за фур, застрявших на гололеде

Застрявшие фуры собрали пробку в Курьерском проезде. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Застрявшие фуры собрали пробку в Курьерском проезде. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Пушкинском районе утром собралась большая пробка из-за гололеда и заваленных снегом дорог. Водители сообщают в соцсетях, что стоят на одном месте больше получаса.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», затор образовался в праздничное утро в Курьерском проезде. Причиной стали фуры, которые не могут сдвинуться с места из-за гололеда, образовавшегося на перекрестке с Московским шоссе.

«В Курьерском проезде конкретные проблемы — фурам из-за гололеда не выехать на Московское шоссе. Стоим уже полчаса (на 9:00 утра). Курьерский стоит на всем протяжении», — пишет автомобилист.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено в Курьерском проезде и на переходящей в него Паровозной дороге. Улицы выделены бордовым цветом.

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