Курьерский проезд стоит в пробке из-за фур, застрявших на гололеде

В Пушкинском районе утром собралась большая пробка из-за гололеда и заваленных снегом дорог. Водители сообщают в соцсетях, что стоят на одном месте больше получаса.
Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», затор образовался в праздничное утро в Курьерском проезде. Причиной стали фуры, которые не могут сдвинуться с места из-за гололеда, образовавшегося на перекрестке с Московским шоссе.
«В Курьерском проезде конкретные проблемы — фурам из-за гололеда не выехать на Московское шоссе. Стоим уже полчаса (на 9:00 утра). Курьерский стоит на всем протяжении», — пишет автомобилист.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено в Курьерском проезде и на переходящей в него Паровозной дороге. Улицы выделены бордовым цветом.
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