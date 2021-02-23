Водитель «Газели» разбился в аварии на Ударников, полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Красногвардейском районе. Водитель влетел на «Газели» в припаркованные авто и погиб.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД, все произошло утром 22 февраля на проспекте Ударников. Водитель жилищно-коммунального сектора ехал на «Газели», принадлежащей частной компании, и не справился с управлением. По неустановленной причине он вылетел на встречную полосу, где влетел в припаркованные автомобили.

В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. Сейчас полиция проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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