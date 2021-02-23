Петербуржцы задержали неадекватного водителя в Калининском районе

Бдительные петербуржцы задержали водителя, находившегося в странном состоянии. Мужчину передали прибывшим на место правоохранителям.

Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. О случившемся сообщили в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Автомобилист вел себя неадекватно. Предполагается, что он употреблял наркотики, поскольку проверка на алкоголь показала, что нарушитель трезв. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

«Оформлен по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ», — написали в группе.

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