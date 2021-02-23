Петербуржцы задержали неадекватного водителя в Калининском районе

Петербуржцы задержали неадекватного водителя в Калининском районе
Водители остановили странного автомобилиста. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Бдительные петербуржцы задержали водителя, находившегося в странном состоянии. Мужчину передали прибывшим на место правоохранителям.

Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. О случившемся сообщили в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Автомобилист вел себя неадекватно. Предполагается, что он употреблял наркотики, поскольку проверка на алкоголь показала, что нарушитель трезв. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

«Оформлен по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ», — написали в группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель «Ягуара» врезался в личный автомобиль сотрудника ГИБДД и был задержан.

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