Пьяный водитель «Ягуара» врезался в личный автомобиль сотрудника ГИБДД и был задержан

Полицейский в свой выходной задержал лишенного прав пьяного водителя дорогой иномарки, который врезался в его личный автомобиль.

Как сообщили в петербургском управлении МВД, все произошло еще 13 февраля на проспекте Культуры. Подвыпивший водитель «Ягуара» захотел перестроиться в другую полосу, но не заметил «Ауди», в которой ехал инспектор инспектор ОГИБДД УМВД России по Невскому району.

После аварии 34-летний мужчина попытался убежать, но был задержан полицейским, ехавшего по своим делам. Отмечается, что ДТП обошлось без пострадавших.

Вскоре выяснилось, что у пьяного автомобилиста ранее отобрали водительские права за пьяную езду. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное нарушение. Его уже привлекли по нескольким административным статьям. Также на него открыли уголовное дело.

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