В Петербурге завели дело на мигранта, устроившего стрельбу в квартире после ремонта

В Петербурге завели дело на мигранта, устроившего стрельбу в квартире после ремонта
Возбуждено уголвоное дело. Фото: https://lenobl.sledcom.ru

В Северной столице выходец из Средней Азии после ремонта в квартире решил пострелять из охотничьего ружья, которое обнаружил в сейфе. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, после задержания оказалось, что 31-летний мигрант находится в стране без регистрации. Однако дело было заведено по другой статье, – хулиганство.

По версии стражей порядка, мужчина занимался ремонтом у петербуржца. После окончания работ он заметил охотничье ружье в сейфе и решил устроить стрельбу. Два выстрела в ванной комнате напугали соседей, которые и вызвали наряд полиции. Задержать нарушителя удалось оперативно на лестничной клетке в руках с огнестрельным оружием. К счастью, никто не пострадал, а сам мигрант был доставлен в полицию.

Сам инцидент случился несколько дней назад в Выборгском районе Петербурга. В одном из домов Приозерского шоссе нарушителя задержали полицейские.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за «неправильной» уборки снега.

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