Феминистки придумали женские названия для станций метро Петербурга

Участницы движения «Свободные радикалки» провели акцию «Женское метро» в подземках Москвы и Петербурга. По словам организаторов, целью мероприятия было повышение видимости женщин в истории.

Как отмечают организаторы, практически, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. Мужчинам ставят памятники, посвящают названия улиц и станций метрополитена. В действительности, по мнению феминисток, великие женщины существовали и существуют на протяжении всей истории человечества, но их имена стерты и забыты. Для того, чтобы это исправить, участницы движения придумали свои названия для станций метро.

«Мы предложили свои названия для станций метро. Мы хотим чтобы все помнили и знали, что женщины внесли огромный вклад в историю человечества», — сообщается в группе «Сепаратистский феминизм» в соцсети «ВКонтакте».

Так, станцию «Площадь Ленина» переименовали в «Площадь восьмого марта», «Фрунзенская» превратилась в «Дворкинскую», «Купчино» получило название «Купчихино», «Петроградская» стала «Екатериноградской», «Проспекту ветеранов» дали назвали «Проспект ветеранок», а «Площадь Александра Невского» переименовали в «Площадь княгини Ольги».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась несанкционированная акция «Цепь солидарности и любви».