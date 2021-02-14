В цепи солидарности в Петербурге уже около 100 феминисток

В Петербурге проходит несогласованная акция «Цепь солидарности и любви» в поддержку всех женщин-политзаключенными и всех, кто пострадал от политического преследования и насилия со стороны полиции.

У Памятника жертвам политических репрессий, на Воскресенской набережной, началась несогласованная акция феминистской солидарности с политзаключенными и всеми пострадавшими от политического преследования и полицейского насилия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вдоль набережной в ряд выстроились около 100 участниц акции, которые держат в руках белую ленту. Некоторые из них читают стихи.

Также видно, как люди подходят и возлагают цветы к Памятнику жертвам политических репрессий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что городские власти анонсировали молодежный флешмоб, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Акция стартует в 20 часов вечера — в то же время, когда в городе начнется акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.