Власти проведут свой флешмоб в Петербурге 14 февраля во время акции в поддержку Навального

Городские власти анонсировали молодежный флешмоб, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Акция стартует в 20 часов вечера — в то же время, когда в городе начнется акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщили в Смольном, вечером 14 февраля полсотни молодых людей сформируют сердце у стен Петропавловской крепости и своими движениями сделают его пульсирующим, «признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу».

Кроме того, днем около станций метро «Петроградская» и «Василеостровская» волонтеры будут дарить цветы и открытки всем влюбленным.

Добавим, что в это воскресенье пройдет акция «Любовь сильнее страха», анонсированная сторонниками Навального. Россиянам предлагают выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль обратился к сторонникам Навального, готовящихся к флешмобу.