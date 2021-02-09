Кремль обратился к сторонникам Навального, готовящихся к флешмобу

Власти напомнили, что нарушение закона влечет за собой ответственность.

В Кремле прокомментировали призывы сторонников оппозиционера Алексея Навального устроить флешмоб с фонариками на День святого Валентина. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти отмечают, что в «кошки-мышки играть не будем» и что при нарушении закона виновных будут наказывать. Напоминаем, что руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков призвал отказаться от привычного формата митингов. Он предложил 14 февраля минимизировать контакты с правоохранительными органами и провести максимально безобидную акцию. Волков хочет, чтобы граждане привлекли внимание к происходящему в стране и дали понять, что не согласны. Он надеется, что в соцсетях будет множество фотографий с флешмоба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рассмотрение дела по Навальному о клевете на ветерана отложено на 12 февраля.