Рассмотрение дела по Навальному о клевете на ветерана отложено на 12 февраля

Суд по делу о клевете на ветерана, возбужденному в отношении оппозиционера Алексея Навального, отложен на 12 февраля.

Отметим, что Навальный признавать свою вину по делу о клевете отказался. Прокурор же настаивал на том, что сведения, порочащие ветерана войны он распространил намеренно. Сам ветеран потребовал от Навального извинений. Вскоре после начала выступления мужчина почувствовал себя плохо. Ему потребовалась скорая помощь.

Как писала Gazeta.SPb, оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы лично. Его привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина».

Признанный потерпевшему по делу ветеран присоединился к заседанию по видеосвязи.

К судебному заседанию правоохранители подготовились заранее. Меры безопасности были усилены – у суда выставили полицейских. Их, правда, было значительно меньше, чем у Мосгорсуда, где рассматривали замену условного срока Навального на реальный.

Уголовное дело в отношение Навального было возбуждено по статье «Клевета». Уголовное дело возбудили после того, как летом прошлого года в Telegram-канале и странице Twitter Навального опубликовали видеоролик. На нем ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказывался в поддержку изменений в Конституции страны.

Видеоролик оппозиционер сопроводил комментариями, по данным следствия, «носящими заведомо ложный характер и порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Процесс был приостановлен в конце августа прошлого года после инцидента с предполагаемым отравлением Навального.

Отметим, что 2 февраля суд принял решение заменить условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Такое требование выдвинула ФСИН. Представители ведомства настаивали на том, что Навальный неоднократно нарушал условия своего наказания. В результате суд требование удовлетворил, но зачел в срок то время, которое Навальный провел под домашним арестом. В результате оппозиционер будет отправлен в колонию на 2 года и 8 месяцев.

США и ЕС, в свою очередь, уже заявили, что могут ввести против России новые санкции после такого приговора.