В США готовят санкции против России из-за Навального

В США готовят санкции против России из-за Навального
Американские сенаторы предложили новые санкции против России. Фото: pixabay.com

Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, подразумевающий введение антироссийских санкций из-за ситуации с оппозиционным лидером Алексеем Навальным.

Как сообщается на сайте республиканца Марка Рубио, сенаторы предложили повторно рассмотреть законопроект «О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность. Документом предлагается ввести целевые санкции против граждан РФ, «причастных к вопиющим нарушениям международного права». Последнее подразумевает тюремное заключение Навального и его госпитализацию с отравлением.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за многократных нарушений общественного порядка после условного приговора. Суд назначил оппозиционеру 3,5 года колонии, но в заключении он проведет всего два года и восемь месяцев из-за срока, проведенного под домашним арестом во время следствия по делу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров заявил о зашкаливающей истерике Запада из-за Навального.

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