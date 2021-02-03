Лавров заявил о зашкаливающей истерике Запада из-за Навального

Он убежден, что происходящее в России освещают слишком однобоко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на дело Алексея Навального. Он считает, что иностранцы освещают происходящее в России слишком однобоко. Об этом сегодня, 3 февраля, пишет РИА Новости.

Лавров заявил, что наблюдает зашкаливающую истерику Запада из-за ареста оппозиционера. При этом Запад не пытается изучить все обстоятельства инцидента, считает глава МИД РФ.

Напоминаем, что 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по делу компании «Ив Роше». Ему предстоит отсидеть в тюрьме 2 года и 8 месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МИД оценили возможность введения новых санкций против России. Захарова убеждена, что иностранные государства используют дело Навального в своих интересах.