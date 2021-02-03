В МИД оценили возможность введения новых санкций против России: «Им нужен любой повод»

В МИД оценили возможность введения новых санкций против России: &#171;Им нужен любой повод&#187;
Захарова считает, что Западу все равно, за что вводить санкции. Фото: МИД

Захарова убеждена, что иностранные государства используют дело Навального в своих интересах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила вероятность введения Западом новых санкций против России. Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Своим мнением Захарова поделилась в эфире «Соловьев LIVE».

Дипломат убеждена, что властям иностранных государств «наплевать на суть вопроса». Они будут использовать дело Алексея Навального как повод, чтобы накалить обстановку. Так, считает Захарова, Запад поступал в 2020, 2016 и 2011 годах.

«Мы видим, что повод они используют совершенно разный. Им не нужно знать для этого реальность, погружаться в суть вопроса, разбираться»,

— сказала дипломат.

Напоминаем, что 2 февраля стало известно о замене Навальному условного срока на реальный. Ему предстоит отсидеть в тюрьме 2 года и 8 месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские города отреагировали на приговор Навальному.

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