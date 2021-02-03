Тысяча задержанных в Москве, один – в Татарстане: российские города отреагировали на приговор Навальному

Петербург и Москва стали не единственными городами, которые вышли на незаконные акции протеста после суда над Алексеем Навальным. По предварительным данным, в автозаках оказалось более 1,4 тыс. человек.

Приговор по делу оппозиционера Алексея Навального накануне, 2 февраля, огласили в Мосгорсуде. Суд удовлетворил требование ФСИН и заменил условный срок блогера по делу «Ив Роше» на реальный. Наказание предлагает 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В срок зачли время, которое Навальный провел под домашним арестом, в результате в заключении он проведет 2 года и 8 месяцев. По решению суда, Навальный также должен будет выплатить штраф в полмиллиона рублей.

Приговор ряд российских городов встретил стихийными незаконными акциями протеста. Самая многочисленная акция прошла в Москве. В столице – и большее число задержанных. По предварительным данным, в отделения полиции в столице попали 1,1 тыс. человек.

Несанкционированная акция протеста развернулась в центре Москвы, на Манежной площади. В столе закрыли центральные станции метро. От Манежной площади в результате двинулись несколько шествий.

Порядка 250 человек задержали и в Санкт-Петербурге. Как писала Gazeta.SPb, правоохранители начали готовиться к возможной незаконной акции еще до объявления приговора Навальному. Задержания начались у станции метро «Гостиный двор», после полиции стала защищать тротуары. В результате по Невскому прошло незаконное стихийное шествие, которое двинулось к площади Восстания.

Акции вспыхнули и в других городах. Люди были задержаны в Ижевске, Челябинске, Кирове, Омске.

В Татарстане задержали всего одного человека. Задержание произошло Набережных Челнах.