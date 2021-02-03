Наперегонки с ОМОН: как петербуржцы ночью устроили незаконное шествие после приговора Навальному

В Петербурге выдалась не самая спокойная ночь. В центре города собралась незаконная акция в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального, которому накануне, 2 февраля, заменили условный срок на реальный.

Правоохранители Петербурга к приговору по делу Алексе Навального, который выносили в Мосгорсуде, начали готовиться заранее. Еще до 20:00 оцеплены были отдельные части Невского проспекта. ОМОН появился у арки Главного штаба.

Суд вынес приговор: заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. Таким образом, в колонию оппозиционер отправлялся на 3,5 года. В срок зачли время, которое он провел под домашним арестом. В результате срок лишения свободы составил два года и восемь месяцев. Кроме того, по требования ФСИН, Навального оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Петербуржцы стали собираться на Невском проспекте после вынесения приговора. Правоохранители начали с «зачистки» площадки у Гостиного двора. Документы там начали проверять у всех, кто останавливался больше, чем для минуту. Прохожих просили разойтись, через громкоговоритель горожан начали предупреждать об ответственности за незаконные акции.

Вскоре начались задержания. Первыми в автозаки отправлялись те, кто разворачивал плакаты. Через какое-то время водители, проезжавшие по Невскому, начали сопровождать задержания сигналом.

После полиция принялась защищать тротуары Невского от пешеходов. Вскоре сбор пешеходов превратился в стихийное шествие и догонялки с полицией. После некоторых метаний толпа направилась в сторону площади Восстания. По дороге выкрикивали лозунги.

В результате станции метро «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» были закрыты.

Уже ближе к площади Восстания правоохранители смогли рассеять основные силы протеста, некоторые из участников незаконного шествия разбежались по дворам.

ОМОН устроил свое шествие по Невскому проспекту, параллельно сотрудники заглядывали во дворы в поисках сбежавших участников протеста. Страсти улеглись уже ближе к часу ночи.

Ранее Gazeta.SPb писала о воскресной незаконной акции в Петербурге.