Избиения, снежки и задержания: на Сенной произошла стычка полиции и участников акции

Избиения, снежки и задержания: на Сенной произошла стычка полиции и участников акции
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге участники незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея навального добрались до Сенной площади. Там их встретили правоохранители, которые начали задержания. В руки полиции попали и журналисты.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Днем в воскресенье, 31 января, на Сенной площади началась серьезная стычка. Толпа участников несанкционированной акции атаковала правоохранителей. В ход пошли не только снежки, но и кулаки. Сторонники Алексея Навального попытались отбить у полиции одного из задержанных.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Правоохранители отреагировали жесткими задержаниями, отдельных участников акции укладывали на землю. Живым щитом они начали теснить толпу.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Организаторы акции, между тем, пытаются вывести участников незаконного протеста на Вознесенский проспект.

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