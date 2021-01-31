Избиения, снежки и задержания: на Сенной произошла стычка полиции и участников акции

В Петербурге участники незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея навального добрались до Сенной площади. Там их встретили правоохранители, которые начали задержания. В руки полиции попали и журналисты.

Днем в воскресенье, 31 января, на Сенной площади началась серьезная стычка. Толпа участников несанкционированной акции атаковала правоохранителей. В ход пошли не только снежки, но и кулаки. Сторонники Алексея Навального попытались отбить у полиции одного из задержанных.

Правоохранители отреагировали жесткими задержаниями, отдельных участников акции укладывали на землю. Живым щитом они начали теснить толпу.

Организаторы акции, между тем, пытаются вывести участников незаконного протеста на Вознесенский проспект.