«ОВД Инфо»: почти 1,5 тысячи человек задержали в день суда над Навальным

На незаконных протестах в день суда над политиком Алексеем навальным произошли массовые задержания. На данный момент известно о 1тыс. 408 задержанных в 10 города России.

Согласно данным правозащитной организации «ОВД Инфо», на 3 февраля 07:15 по московскому времени, больше всего задержаний случилось в столице России. В Москве на несогласованной акции протеста задержали 1 тыс. 145 человек. На втором месте Санкт-Петербург, – 248. Тройку замкнул Ижевск, – полиция забрала 4 человек.

Также задерживали людей в Омске, Челябинске, Краснодаре, Кирове, Чебоксарах, Мытищах и в Набережных Челнах.

Напомним, что накануне Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше» Алексею Навальному. Политик отправится в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский омбудсмен предложил отсрочить аресты участников акций за Навального.