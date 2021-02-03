Петербургский омбудсмен предложил отсрочить аресты участников акций за Навального

Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову начали поступать жалобы со стороны арестованных. Омбудсмен предложил инициативу, – отсрочить арест участников незаконных акций.

В Северной столице прошло уже три несогласованных митинга в поддержку политика Алексея Навального. Каждое незаконное мероприятие сопровождается массовыми арестами. Так, например, на протестах 31 января под стражу попали 190 человек. В связи с этим Александр Шишлов предложил пересмотреть подход к сторонникам Навального.

«Исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных», – говорится в пресс-службе омбудсмена.

Таким образом, Александр Шишлов попросил об отсрочке для арестованных, а также обратился к прокурору с просьбой проверить соблюдение прав задержанных петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге арестовали главу «Альянса учителей» за призыв к незаконной акции.