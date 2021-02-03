В Петербурге арестовали главу «Альянса учителей» за призыв к незаконной акции

Глава профсоюза «Альянс учителей Даниил Кен проведет 7 суток под административным арестом. Октябрьский районный суд Петербурга вынес такое решение за призыв к незаконной акции в поддержку политика Алексея Навального.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, глава профсоюза разместил на своей странице в соцсети пост с призывом выйти на несогласованный митинг, который состоялся в городе 23 января.

В итоге, суд признал Даниила Кена виновным и выписал ему 7 суток административного ареста.

Напомним, что в Петербурге прошли две несогласованные акции, – 23 и 31 января. На акциях проходили массовые задержания, многие петербуржцы получили штрафы и сутки ареста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 100 человек задержали на несанкционированной акции в Петербурге.