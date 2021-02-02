Более 100 человек задержали на несанкционированной акции в Петербурге

В Петербурге задержали уже более 100 человек. В автозаках оказались даже собаки.

Об этом стало известно в ночь на среду, 3 февраля. Участники стихийной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального стали собираться в колонну, которая движется по направлению к станции метро «Маяковская».

Основные силы протеста к настоящему моменту рассеяны, однако задержания продолжаются. Сотрудники правопорядка начали применять силу – людей валят на землю, прижимают к стенам. В автозак увели пару с двумя собаками на руках.

Напомним, в центре города проходит несанкционированная акция протеста. Стражи порядка вышли на усиленное дежурство. Таким образом они готовились к возможным незаконным акциям в городе после изменения условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Мосгорсуде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре станции петербургского метро закрыли на вход и выход. Горожане не смогут попасть на станции «Невский проспект», «Гостиный двор», «Площадь Восстания» и «Маяковская».