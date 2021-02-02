Четыре станции петербургского метро закрыли на вход и выход

Четыре станции петербургского метро закрыли на вход и выход
Правоохранители просят горожан не собираться в толпы. Фото: Gazeta.SPb

Станции петербургского метро «Невский проспект», «Гостиный двор», «Площадь Восстания» и «Маяковская» закрыли на вход и выход вечером во вторник, 2 февраля.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, поезда будут проезжать указанные станции без остановок. Пересадка между ними закрыта.

На фоне закрытия метрополитена в центре города проходит несанкционированная акция протеста. Стражи порядка вышли на усиленное дежурство. Таким образом стражи порядка готовились к возможным несогласованным акциям протеста в городе после изменения условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Мосгорсуде. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Многие его сторонники оказались не согласны с таким исходом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального двинулись в сторону Дворцовой площади. В автозак увели пару с двумя собаками на руках.

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