Толпа протестующих двинулась к Дворцовой, начали задерживать собак

Участники незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального двинулись в сторону Дворцовой площади. Полиция вырывалась вперед толпы.

Вечером вторника, 2 февраля, толпа горожан идет по тротуарам вдоль Невского проспекта от Гостиного двора в сторону Дворцовой. Правоохранители на автомобилях с включенными мигалками двигались параллельно с протестующими, однако позже обогнали толпу, перегородив пешеходную дорогу.

В настоящее время люди собираются на тротуарах по обе стороны Невского проспекта. Задержания не прекращаются. В автозак увели пару с двумя собаками на руках.

Напомним, несколькими часами ранее на центральные улицы Петербурга вышли на усиленное дежурство сотрудники органов правопорядка. Таким образом стражи порядка готовились к возможным несогласованным акциям протеста в городе после изменения условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Мосгорсуде. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Многие его сторонники оказались не согласны с таким исходом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Гостиного двора задержали более 30 человек, собравшихся сегодня вечером в центре Петербурга.