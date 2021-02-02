Количество задержанных у Гостиного двора уже около 30 человек

Правоохранители продолжают задерживать людей, собравшихся сегодня вечером в центре Петербурга. Число задержанных уже около трех десятков.

Об этом стало известно во вторник, 3 февраля. Участников стихийной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, столпившихся у станции метро «Гостиный двор», становится все меньше. Правоохранители проверяют у всех прохожих документы и просят не собираться группами.

Соответствующие меры были приняты после изменения условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Мосгорсуде. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Многие его сторонники оказались не согласны с таким исходом.

Причиной для ареста стало его уклонение от отбывания наказания по делу «Ив Роше». Во ФСИН посчитали, что Навальный нарушил испытательный срок как условно осужденный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что много полиции и металлические ограждения в Петербурге заметили еще днем.