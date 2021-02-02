В центре Петербурга заметили много полиции и металлические ограждения

Во вторник, 2 февраля, в центре Северной столицы, — в частности, у Гостиного двора и на Марсовом поле, — горожане замечают множество сотрудников правоохранительных органов, металлические ограждения и автобусы.

О скоплении полицейских рассказывают очевидцы. Ограждения, возможно, готовят для того, чтобы перекрывать улицы, а автобусы в случае возникновения протестов буду доставлять участников несанкционированных протестных акций в отделения полиции.

Вероятнее всего, усиление полиции в центре Санкт-Петербурга сегодня связано с тем, что в Москве проходит судебное заседание по делу оппозиционера Алексея Навального. ФСИН требует заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, поскольку политик нарушал правила отбывания наказания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к зданию Мосгорсуда, где выносят приговор в отношении Навального, прибыло 20 автомобилей иностранных дипломатов.