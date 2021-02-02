К Мосгорсуду, где рассматривают дело Навального, прибыли около 20 иностранных дипломатов

Порядка двух десятков сотрудников посольств иностранных государств прибыли в Московский городской суд, где проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального о замене условного наказания на реальное.

Как сообщают «Известия», на место проведения судебного заседания прибыли представители посольств Соединенных Штатов, Австрии, Латвии, Польши, Швейцарии, Болгарии — всего около 20 человек. Также у Мосгорсуда собралось много сотрудников российских и зарубежных СМИ.

Сегодня, 2 февраля, суд по представлению ФСИН рассматривает вопрос о замене условного наказания политику на реальное в связи с многократными нарушениями Навальным испытательного срока по делу «Ив Роше»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОМОН и автозаки: обстановка у Мосгорсуда, где пройдет заседание по делу Навального.