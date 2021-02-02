ОМОН и автозаки: обстановка у Мосгорсуда, где пройдет заседание по делу Навального

В Москве во вторник, 2 февраля, Мосгорсуд рассмотрит дело оппозиционера Алексея Навального. Предстоит решить вопрос об отмене условного срока и замене на реальный. К событию подготовились заранее – улицу перекрыли и на всякий случай пригнали автозаки и выставили ОМОН.

Заседание изначально было назначено на 10:00, но позже было перенесено на 11:00 по просьбе адвокатов. На территорию суда и в зал заседаний смогут попасть аккредитованные пишущие корреспонденты. Самого Навального также доставят в суд из СИЗО.

За час до заседания у Мосгорсуда уже собралась толпа журналистов. Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, также прибыла к зданию суда.

Еще накануне стало известно, что движение в районе Мосгорсуда ограничат. Усилены и меры безопасности – у станции метро «Преображенская площадь» выставили несколько автозаков. Кроме того, левую сторону улицы Краснобогатырской перекрыли для пешеходов. На месте находится и ОМОН.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления. Причиной для ареста стало уклонение от отбывания наказания по делу «Ив Роше». Как считает ФСИН, он нарушил испытательный срок как условно осужденный.

Отметим, что в деле «Ив Роше» фигурирует 30 похищенных миллионов рублей. По этому делу Навальный был приговорен к 3,5 годам условно. Вторая судимость Навального связана с делом «Кировлеса» и растратой более 16 миллионов рублей.

Ранее в Генеральной прокуратуре России заявили, что поддерживают требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный. Его защита считает, что прошение ФСИН политически мотивированно.

Оппозиционеру грозит лишение свободы на 3,5 года. Вероятно, в этот срок зачтут время, которое он провел под домашним арестом.