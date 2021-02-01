Мосгорсуд решит, заменить ли условный срок Навальному на реальный

Мосгорсуд решит, заменить ли условный срок Навальному на реальный
18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

Рассмотрение пройдет в выездном формате.

Вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный рассмотрит Московский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Изначально представление ФСИН должны были рассмотреть в Симоновском суде столицы, но из-за большого интереса общественности к происходящему было решено перенести место.

«С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда»,

— рассказал собеседник агентства.

Напоминаем, что Навальный нарушил условия условного срока, пока находился на лечении в Германии после загадочного отравления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госсекретарь США заявил о возможности принятия новых мер против России из-за ситуации с Навальным.

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