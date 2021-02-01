Мосгорсуд решит, заменить ли условный срок Навальному на реальный

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

Рассмотрение пройдет в выездном формате.

Вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный рассмотрит Московский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Изначально представление ФСИН должны были рассмотреть в Симоновском суде столицы, но из-за большого интереса общественности к происходящему было решено перенести место.

«С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда»,

— рассказал собеседник агентства.

Напоминаем, что Навальный нарушил условия условного срока, пока находился на лечении в Германии после загадочного отравления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госсекретарь США заявил о возможности принятия новых мер против России из-за ситуации с Навальным.