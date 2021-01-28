Госсекретарь США заявил о возможности принятия новых мер против России из-за ситуации с Навальным

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность безопасностью оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося сейчас в «Матросской тишине».
Американский политик отмечает, что голос Навального, как и голоса многих русских, «должен быть услышан» и «не должен быть заглушен. Об этом Блинкен заявил в среду, 27 января, на пресс-конференции, передает Reuters. Госсекретарь США также добавил, что в случае неблагоприятного развития ситуации с оппозиционером рассматривается возможность принять новые меры против России.
При этом Блинкен не уточнил, что может стать для Вашингтона знаком для введения новых санкций, и какими они могут быть.
Напомним, что Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января и был заключен под стражу из-за нарушения правил отбывания условного срока. Он находится в «Матросской тишине» до 15 февраля. Минувшим вечером задержали брата политика, Олега Навального. Его оставили под стражей на 48 часов.