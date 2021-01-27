Брата Алексея Навального задержали на 48 часов

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Любовь Соболь и брат блогера Алексея Навального — Олег — задержаны на 48 часов.

Об этом сообщили директор ФБК Иван Жданов и адвокат госпожи Соболь Владимир Воронин в своих Twitter-аккаунтах. Задержания произведены в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Санкция статьи предусматривает возможность лишения свободы до 2 лет, штраф, либо исправительные работы.

Напомним, 23 января в российских городах прошли массовые несогласованные протестные акции в поддержку Навального. Его арестовали 18 января за нарушения условий соблюдений испытательного срока по делу «Ив Роше».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогера Лакеева обвинили в хулиганстве на незаконной акции в Москве. Ему предъявлены обвинения по двум статьям — в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.