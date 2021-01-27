Блогера Лакеева обвинили в хулиганстве на незаконной акции в Москве

Задержанному по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ во время незаконной акции в Москве 23 января TikTok-блогеру Константину Лакееву предъявлены обвинения по двум статям статьями УК РФ. Об этом рассказала его адвокат Татьяна Окушко.

Молодого человека задержали на территории так называемого TikTok-хауса – дома, в котором живут сразу несколько блогеров. Как сообщил ТАСС, тиктокеру, известному под псевдонимом Костя Киевский, предъявлены обвинения по двум статьям — в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Ближайшую ночь Лакеев проведет в ИВС. Завтра следствие намерено подать ходатайство о его аресте в Пресненский суд столицы.

Напомним, 23 января в российских городах прошли массовые несогласованные протестные акции в поддержку Навального. Его арестовали 18 января за нарушения условий соблюдений испытательного срока по делу «Ив Роше».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании блогера Ильи Варламова.