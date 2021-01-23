Блогера Варламова задержали на протестной акции в Москве

В Москве на незаконной акции задержали блогера Илью Варламова. Он вышел вместе с другими сторонниками Алексея Навального, чтобы поддержать его после ареста на 30 суток.

Задержание случилось в субботу, 23 января примерно 13:00. Варламов вышел на Пушкинскую площадь и был отправлен в автозак. Позднее сам блогер сообщил, что его отпустили. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Кроме этого, он добавил, что его подвели к автозаку и уже там выясняли все обстоятельства.

Напомним, что сегодня в больших городах России проходят незаконные акции за Алексея Навального.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после возможного отравления. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая, по делу «Ив Роше», – с хищением свыше 30 миллионов рублей.