Навального доставили в Бабушкинский суд по делу о клевете на ветерана

Российского оппозиционера Алексея Навального привезли в Бабушкинский суд Москвы, где будут рассматривать дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Заседание началось 10:00. Блогера обвиняют в оскорблении ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко.

Напомним, дело было открыто после высказываний Навального к видео, в котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. Если вина блогера будет признана, ему могут назначить штраф, либо обязательные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 февраля московский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за многократных нарушений общественного порядка после условного приговора. Суд назначил оппозиционеру 3,5 года колонии, но в заключении он проведет всего два года и восемь месяцев из-за срока, проведенного под домашним арестом во время следствия по делу.