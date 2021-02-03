Страны ЕС могут ввести новые антироссийские санкции из-за приговора Навальному

Представители стран-членов Европейского союза обсудят возможное введение новых санкций против России после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному во вторник, 2 февраля.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, переделает «Интерфакс». О сроках планируемого обсуждения ничего пока неизвестно. Между тем, решение суда по Навальному осудили министерства иностранных дел ФРГ, Великобритании и США. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель также призвали освободить политика.

Напомним, что 2 февраля в Мосгорсуде проходило заседание, на котором рассматривалось требование ФСИН заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. Суд встал на сторону ФСИН и отправил Навального в колонию на 3,5 года (2 года и 8 месяцев с учетом домашнего ареста).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новость о заключении Навального спровоцировала стихийные несанкционированные митинги в Москве, Петербурге и других городах России.