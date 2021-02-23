ДТП на Будапештской спровоцировало пробку

Во вторник, 23 февраля, на Будапештской улице перед перекрестком с Пловдивской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Место ДТП перекрыло путь остальным участникам движения — пока свободна только одна полоса.

«На Будапештской у перекрестка с Пловдивской из-за аварии свободна одна полоса», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. На место приехали скорая помощь, реанимация и сотрудники ГИБДД.