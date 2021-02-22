Land Rover смялся в «гармошку» после ДТП с грузовиком на КАД

На КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. На место приехали скорая помощь, реанимация и сотрудники ГИБДД.

Авария случилась в понедельник, 22 февраля, на внешней стороне КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушка марки Land Rover столкнулась с фурой и практически полностью лишилась правой стороны капота. Автомобиль смяло в «гармошку».

На месте работали все службы

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