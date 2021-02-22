Сбитый пешеход лежит на проезжей части на Савушкина

На перекрестке улиц Савушкина и Оскаленко произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший лежит на проезжей части.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 22 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пострадавший пешеход лежит прямо на проезжей части, вокруг собрались люди. Информация о состоянии пострадавшего не приводится, служб на месте не видно.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта сбили пешехода. К месту аварии приезжала реанимация.