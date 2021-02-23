В Петербурге с улиц активно вывозят снег

В Петербурге с улиц активно вывозят снег
Уборка снега в Петербурге. Фото: жилищный комитет

За последние сутки в городе выпала почти месячная норма осадков.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что дорожные предприятия города привлекли дополнительные ресурсы для вывоза снега с улиц города. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Он отметил, что за сутки выпала почти месячная норма осадков. В связи с этим у коммунальщиков довольно много работы. Чтобы можно было быстрее вывозить снег, снег собирают почти 300 погрузчиков и 360 самосвалов. Их количество готовы увеличивать, чтобы ускорить процесс уборки.

Бондаренко добавил, что за день было вывезено рекордное за зиму количество снега – 45,6 тысяч кубических метров. Город приводят в порядок силами 1962 единиц уборочной техники и 8604 работников ручного труда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ожидаются мокрый снег и плюсовая температура 24 февраля.

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