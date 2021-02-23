В Петербурге ожидаются мокрый снег и плюсовая температура 24 февраля

В среду, в 24 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидаются осадки, местами пройдет мокрый снег. Местами будет гололедица, поэтому водителей просят быть осторожнее. Ветер южного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут -9… -11 градусов, днем потеплеет до +1. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.