В Красном Селе сгорел частный дом: жильцы спасались, выпрыгивая из окон

При попытке спастись люди получили травмы. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

При попытке спастись люди получили травмы. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

От деревянного дома практически ничего не осталось.

В Красном Селе в ночь на 24 февраля произошел крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Нагорной улице поздним вечером. Тушить деревянный дом с мансардой, в котором проживала многодетная цыганская семья, приехали 12 пожарных на трех машинах. Несмотря на усилия сотрудников МЧС, здание спасти не удалось: оно сгорело дотла.

Известно, что люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон второго этажа. Некоторые в результате получили травмы, но непонятно, насколько серьезные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Киевской после пожара госпитализировали женщину. Пострадавшая надышалась угарным газом.