BMW устроил замес на 9-й линии Васильевского

Поздним вечером 23 февраля три машины попали в дорожный замес, который создал водитель BMW. Водитель черной иномарки резко затормозил и чуть не устроил массовую аварию. По его словам, ему надо было срочно остановиться.

«А мне надо было остановится, так прокомментировал владелец БМВ данную ситуацию, применив экстренное торможение и создав замес из трех машин на Среднем проспекте ВО! Так же он утверждает, что остановился в крайней правой полосе, ну это жесть совсем! Также водители добавили, что виновник происшествия утверждал, что остановился крайней правой полосе, хотя это не так. На снимках, которые очевидцы предоставили, видно, что машина стоит практически по середине дороги и мешает проезду», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Водитель также утверждал, что остановился на обочине, но, судя по кадрам, машина стоит прямо посреди дороги. «Зацепили мой автомобиль, я впереди всех стою, я тут ни при чем вообще, но должен стоять и ждать ГИБДД теперь, ибо скрытие с места дтп — лишение. А причина — водитель БМВ, который останавливается в среднем ряду, применяя экстренное торможение!», — пишут очевидцы.

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