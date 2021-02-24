«Делимобиль» спровоцировал трамвайную пробку на Котовского

«Делимобиль» спровоцировал трамвайную пробку на Котовского
Место происшествия. Фото: spb_today

В ночь на 24 февраля в Петроградском районе Петербурга образовался небольшой трамвайный затор. Причиной стал автомобиль каршерингового сервиса «Делимобиль», который перегородил дорогу общественному транспорту.

«На Котовского делимобиль решил встать в режим ожидания в трамвайном габарите, трамваи встали. Водители трамваев не унывают, но домой со смены приедут поздно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель оставил машину у трамвайных путей на улице Котовского. Каршеринг встал впритык к рельсам и перегородил дорогу трамваям.

Пользователи сети обратился внимания на сугробу, которые вынудили водителя так припарковаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. На место приехали скорая помощь, реанимация и сотрудники ГИБДД.

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