Сгнивший труп неизвестного нашли в квартире на улице Тельмана

В Невском районе Петербурга выясняют обстоятельства гибели неизвестного мужчины, труп которого нашли в квартире.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию обратился местный житель. Он заявил, что нашел труп в квартире дома №42/2 по улице Тельмана. Прибывшие на место полицейские подтвердили информацию. Там находилось тело неизвестного мужчины с гнилостными изменениями.

Про обстоятельства смерти ничего не сообщается. Труп направили в морг, где специалисты выяснят причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала на Дунайском иномарку с синтетическими наркотиками. При обыске у одного из находящихся в автомобиле мужчин нашли 15 свертков с синтетическим наркотиком массой 6,15 гр. В машине нашли еще три свертка общей массой почти грамм.