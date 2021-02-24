Полиция задержала на Дунайском иномарку с синтетическими наркотиками

Петербургские сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с двумя мужчинами и нашли у них свертки с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, все произошло в ночь на 20 у дома №14 по Дунайскому проспекту. Полицейские остановили иномарку «Шевроле Лачетти», в котором ехали двое мужчин 24-х лет. При обыске у одного из них нашли 15 свертков с синтетическим наркотиком массой 6,15 гр. В машине нашли еще три свертка общей массой почти грамм.

Полицейские смогли выяснить, что задержанные продавали наркотики через закладки и установили координаты семи тайников в Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотиков. Одного из мужчин заключили под стражу как организатора, а второго отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Оптиков поймали мужчину, избившего студента из Средней Азии.