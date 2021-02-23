На улице Оптиков поймали мужчину, избившего студента из Средней Азии

На улице Оптиков поймали мужчину, избившего студента из Средней Азии
Подозреваемый в нападении на студента задержан. Фото: рixabay

В Приморском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на молодого студента, приехавшего в Петербург на учебу из Средней Азии.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, вечером 21 февраля в районную полицию из больницы поступило сообщение об избитом молодом человеке. 21-летнего студента избили рядом с домом №37 по улице Оптиков. Он попал в медучреждение с травмами средней тяжести. Со слов потерпевшего, на него напал и избил неизвестный мужчина.

На следующий день стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный приезжий из Екатеринбурга. В отношении него открыли уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти бизнесмен подстрелил соседа из травмата.

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