В Ленобласти бизнесмен подстрелил соседа из травмата

В Сланцевском районе Ленобласти открыли уголовное дело после хулиганской стрельбы из травматического пистолета.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне жительница деревни Овсище позвонила в полицию с сообщением о стрельбе. Прибывшие стражи порядка установили, что стрельбу устроил 36-летний гендиректор частной компании. В ходе драки он выстрелил из травматического пистолета в 32-летнего соседа-слесаря. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Сообщается, что полицейские задержали стрелка и другого 36-летнего мужчину, которому принадлежит оружие. Их доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Злоумышленнику выбирают меру пресечения.

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