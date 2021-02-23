Начальник ритуальной компании подрался с конкурентом на кладбище в Ириновке

Конфликт между работниками ритуальных компаний на кладбище в Ленобласти обернулся уголовным делом.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию обратился 39-летний начальник ритуальной компании и сообщил о драке со стрельбой на кладбище в поселке Ириновка Всеволожского района. Со слов заявителя, к нему пришел 61-летний работник компании-конкурента, с которым у него произошел конфликт.

В ходе конфликта мужчина вытащил нож, а заявитель в ответ открыл стрельбу из травматического пистолета в воздух и под ноги, после чего старший убежал. Спустя полчаса к заявителю пришел сын скрывшегося. Заявитель опять начал стрелять, после чего сын тоже убежал.

Отмечается, что при стрельбе никто не пострадал. Прибывшие полицейские задержали всех троих и доставили в отдел. На стрелявшего открыли уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Его отпустили под обязательство о явке.

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