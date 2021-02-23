Правоохранители Петербурга прекратили расследование первого в России дела о фейке про COVID-19

В Петербурге прекратили расследование дела о фейке про коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге прекратили расследование дела о фейке про коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге прекращено расследование первого в стране дела о фейке про коронавирусную инфекцию. Его решили прекратить в связи с отсутствием состава преступления.

Как передает ТАСС, прошлой весной пользователь группы «ВКонтакте» опубликовал запись о том, что в сестрорецкой поликлинике у одного из пациентов нашли симптомы коронавируса. После этого сотрудники медучреждения якобы предложили ему ехать в специальный бокс на общественном транспорте.

Следователи обыскали квартиру члена территориальной избирательной комиссии № 13 в Курортном районе Анны Шушпановой, которая и была автором этой публикации. Женщину допросили в отделе в качестве свидетеля и отпустили.

Сама Шушпанова рассказала, что написала об этом после того, как о ситуации в больнице ей рассказал местный житель. Она отправила публикацию модераторам сообщества, последние данное сообщение опубликовали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге за неделю выросло на 7,6%.