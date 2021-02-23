Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге за неделю выросло на 7,6%

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что за последние семь дней количество госпитализаций коронавирусных больных в городе выросло на 7,6%.

Чиновник написал на своей странице «ВКонтакте», что на минувшей неделе в стационары с ковидом попали 2545 пациентов. Неделей ранее их было 2365. Таким образом, рост числа госпитализаций за неделю составил 7,6%. Основной причиной роста стал новый подход к госпитализациям, объясняет Лисовец. Недавно в городе начали предлагать госпитализироваться всем пациентам старше 70 лет и больным сахарным диабетом старше 50 лет.

Он заявил, что 22 февраля на обычную работу перевели сразу несколько медучреждений: городскую больницу №33 в Колпино и клиническую больницу Святителя Луки и психиатрическую больницу им. Кащенко. Городская многопрофильная больница №2 начала прием больных по экстренным показаниям, а 24 февраля больница начнет принимать плановых больных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смертность среди зараженных COVID в Петербурге выросла на 6%.