Смертность среди зараженных COVID в Петербурге выросла на 6%

Смертность среди пациентов с коронавирусом в Петербурге выросла на 6,41 %.

Так, за минувшую неделю в городе скончались 365 человек с подтвержденным заболеванием COVID-19. Неделей ранее в городе умерло на 23 человека меньше. Об этом сообщили в информационной справке по противодействию распространению новой болезни, опубликованной на сайте Смольного,

В общей сложности за время пандемии от коронавируса умерли 10 834 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус убил 83 630 человек.

Отметим, что важную роль в борьбе с пандемией коронавируса играет вакцинация. За весь период в Петербурге привито 215 407 человек. Из них 64 225 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недельная заболеваемость COVID в Петербурге снизилась на 10%.