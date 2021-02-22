Недельная заболеваемость COVID в Петербурге снизилась на 10%

В Петербурге продолжает улучшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. За прошедшие семь дней болезнь выявили у 10 131 человека.

Об этом стало известно в понедельник, 22 февраля. Так, на седьмой неделе 2021 года зафиксировали 10 131 случай COVID-19, в прошлый раз этот показатель был на 10 % выше — 11 335 человек.

Как сообщили в информационной справке по противодействию распространению коронавируса, опубликованной на сайте Смольного, число госпитализаций выросло на 7,6 %. Это связано с расширением показаний к стационарному лечению для пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями, а также для жителей старше 50-ти лет с сахарным диабетом.

Напомним, всего за время пандемии в Петербурге заболели 361 607 горожан. Сейчас в городе насчитывается 62 783 активных больных. Выздоровели уже 287 990 переболевших пациента, в том числе 1018 за минувшие сутки. За все время пандемии от коронавируса умерли 10 834 петербуржца, за последние сутки – 47 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ призвала к тотальной вакцинации из-за угрозы новых штаммов.